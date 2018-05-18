المصلون في مسجد هلة الحربي بمنطقة الظهر يناشدون ازالة العقبات المؤدية الى المسجد

ناشد عدد من سكان منطقة الظهر القاطنين بالقرب من مسجد هله جميعان الحربي سرعة تحهيز وتعبيد الطريق المؤدية الى المسجد.

وناشد الأهالي عبر وزير العدل والأوقاف فهد العفاسي سرعة التدخل حيث يتعرض العديد من المصلين سواء كبار السن أو الأطفال للسقوط أثناء ذهابهم المسجد لصعوبة الوصول الى المسجد بسبب الحفر وتجمع الأتربة والمخلفات .

وقال الأهالي بأنه سبق وطالبوا المسؤولين في الأشغال والأوقاف بتسهيل الطريق على الأهالي الى المسجد ولكن لا حياة لمن تنادي ولذلك فضلوا هذه المرة أنو يوجهوا نداء عاجلاً الى الوزير العفاسي للتدخل المباشر منه.