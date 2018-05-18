وفيات الجمعة 18 مايو 2018

بدر حمزة عباس الجدي، «52 عاماً»، شيع، للرجال: المنصورية، حسينية العباسية، ق2، للنساء: السالمية، حسينية الزينبية الكبرى، ق12، الشارع الأول، ج19، م26، شارع أبو ذر الغفاري، ت: 94455403 ــــ 65522884.

فوزي سعيد فايز حسن، «57 عاماً»، شيع، للرجال: الصليبخات، ق4 ش117، م29. مقابل الدوحة، للنساء: عبدالله المبارك، ق7، ش710، م21، ت: 50308046 ــــ 99839883 ــــ 55588216.

أحمد عبدالله أحمد بهلوان، «81 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، للنساء: بيان، ق11، الشارع الأول، ج7، م13، ت: 99679866 – 99668821.

علي محمد علي سعيد العجمي، «42 عاماً»، شيع، بيان، ق9، ج13، م11، ت: 66242271 ــــ 66667652.

بدرية سليمان الحمد الصقعبي، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: قرطبة، ق4، الشارع الأول، ج5، م5، للنساء: اليرموك، ق2، ش1 ج2، م6، ت: 66646060 ــــ 99199191.

كوثر علي أكبر حمزة، «56 عاماً»، شيعت، للرجال: ميدان حولي، حسينية الأشكنانية خلف مخفر ميدان حولي، للنساء: الرميثية، ق9، ش أسامة بن زيد، ج93، م38، حسينية أم البنين الأربعة، ت: 67777003 ــــ 96688338.

منيرة شايع مريخان العازمي، «58 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح السالم، ق13، ش1، ج6، م12، للنساء: سلوى، ق5، ش3، م31، ت: 97486229 ــــ 99720607.

نجلة محمد حصوان العجمي، أرملة عبدالله حذيان حصوان العجمي، «88 عاماً»، للرجال: سعد العبدالله، ق2، ش214، م1، للنساء: القصر، ق3، ش2، م36، ت: 51272223 ــــ 99404007.