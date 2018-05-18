البديّح : كلمة سمو الأمير التاريخية في قمة اسطنبول تؤكد أن فلسطين دائما في قلوب الكويتيين قيادة وشعباً

أشاد المحامي أحمد البديّح بكلمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه التاريخية في #القمة_الإسلامية باسطنبول اليوم ، مشيرا الى أن سموه أكد مجدداً على أن فلسطين دائماً ستبقى في قلوب الكويتيين قيادة وشعباً.

وقال البديّح في تصريح صحفي انها كلمت جددت التأكيد على مواقف الكويت المشرفة تجاه القضية الرئيسية للمسلمين والعرب طول 70 عاماً مشيرا الى انها كلمة شحذت الهمم لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب.

ولفت البديّح الى أن كلمة سمو الأمير اشتملت في كل جوانبها على وصف معاناة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ومشاعز اليأس التي يشعر بها العرب والمسلمون ازاء عدم انصاف القضية والشعب الفلسطيني أمام ظلم العدو الصهيوني