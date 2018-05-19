قمة اسطنبول تطالب بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين لفلسطين

طالبت القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة المؤسسات الدولية باتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على حدود غزة وإرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين.

وطلبت القمة في بيانها الختامي من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التحرك العاجل لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم ومجازر القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين في غزة وتحديد المسؤولية الجنائية للسلطات الإسرائيلية ونقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات في غزة كما حث جميع الدول على تكثيف جهودها من أجل وضع ذلك على أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت.

كما دعا البيان إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية مشددا على العزم في اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشادت قمة إسطنبول الإسلامية بدور الكويت وموقفها الفوري حيال الأحداث الدموية في غزة ودعوتها إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن الدولي.

ورحبت بطرح الكويت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين.

وحملت القمة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الوحشية التي مورست ضد الفلسطينيين وأدت إلى مقتل 60 منهم على الأقل في 14 مايو الجاري وإصابة نحو 2700 مدني.

ودانت القمة بأشد العبارات الممارسات الإجرامية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تجاه شعب فلسطين الأعزل الذي كان يستخدم حقه في التظاهر السلمي ضد الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني مؤكدة ضرورة التنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية حول التطورات الأخيرة في القدس والأراضي الفلسطينية.

وجددت التأكيد على أن القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية وأن افتتاح الولايات المتحدة سفارة لها في المدينة المحتلة لا يغير من وضعها القانوني ولا يشرعن ضم قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدينة.

كما جددت القمة رفضها للقرار غير المشروع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل المحتلة واعتبرته باطلا بموجب القانون وانتهاكا للقرارات الدولية وهجوما على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضا متعمدا لكافة مبادرات السلام وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وطالب البيان الختامي للقمة الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف على الحياد الذي يكفل تأسيس سلام شامل يقوم على مبدأ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وفي الختام أكدت قمة إسطنبول أن إسرائيل ارتكبت أعمالا تشكل جرائم وحشية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام القمة التأكيد على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في السراء والضراء موضحا أن قمة إسطنبول تناولت الخطوة الأمريكية غير القانونية حول القدس وقيمت عبر البيان المشترك الخطوات التي ستتخذها كأمة تجاه ما أقدمت عليه واشنطن.

وأضاف “لعنا مرة أخرى إرهاب الدولة والمظالم والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل”.

واستضافت إسطنبول اليوم الجمعة أعمال قمة إسلامية طارئة دعت إليها تركيا رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي على خلفية نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وسقوط عشرات الشهداء في مجزرة بقطاع غزة.