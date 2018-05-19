سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 12ر75 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ستة سنتات في تداولات امس الجمعة ليبلغ 12ر75 دولار أمريكي مقابل 06ر75 دولار للبرميل في تداولات أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة حيث انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 79 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 51ر78 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 21 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 28ر71 دولار.