الزفاف_الملكي البريطاني.. ميغان ماركل..تكبر الأمير هاري بثلاث سنوات ومطلقة، ومن أصول إفريقية

إنه ليس حفل زفاف ملكي عادي فالعضوة الجديدة في الأسرة الملكية هي ممثلة أمريكية سابقة من أصول إفريقية ومطلقة وتكبر الأمير بثلاث سنوات.

معلومات عن ميغان:

ولدت ميغان في الرابع من آب/ أغسطس عام 1981 وترعرعت في مدينة لوس أنجلس، بولاية كاليفورنيا، في أحد الأحياء المتوسطة ولكنها تعيش الأن في مدينة تورنتو في كندا.

والدها أبيض البشرة وأمها من أصول إفريقية

تقول ميغان أنها كانت تكسب المال عبر مهارات خطها لكتابة دعوات الأعراس، وهي مهارة طورتها خلال دروس الكتابة باليد في المدرسة. وكان والدها يعمل مصورا سينمائياً.

تخرجت عام 2003 من كلية الاتصالات بجامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة، وبعد ذلك اتجهت لمجال التمثيل.

تزوجت ماركل من المنتج السينمائي تريفر إنغلسون لكنهما انفصلا بعد عامين.

أعلنت والأمير هاري خطبتهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.