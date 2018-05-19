نجوم ومشاهير في زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

بدأت حشود متحمسة من محبي العائلة المالكة الوقوف وراء حواجز اكتسى الكثير منها بالأعلام البريطانية والأميركية بمدينة وندسور الإنجليزية مع بدء حفل زفاف الأمير البريطاني هاري وميجان ماركل.

وسلطت وسائل إعلام بريطانية على أبرز الحضور من الشخصيات العامة، منهم الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري، حيث ارتدت فستانا زهريا ووضعت قبعة لافتة للأنظار.

كما حضر الممثل الأميركي جورج كلوني وزوجته أمل، والممثل البريطاني إدريس إلبا وخطيبته سابرينا، وديفيد بيكهام، قائد المنتخب الإنجليزي السابق، وزوجته فيكتوريا، وحضر الممثل الإنجليزي جميس كوردن وزوجته جوليا.

كما يحضر كاتب الأغاني وصديق الأمير هاري لفترة طويلة جيمس بلانت بصحبة زوجته صوفيا، ترتدي قبعة صفراء.

كما حضرت نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز وزوجها، وقالت بأنها «تستعد لزفاف صديقتها» في اليوم الذي سوف يتم فيه عقد القران بين الأمير هاري وميغان.

وقالت ويليامز هذا في منشور على تطبيق «إنستغرام» مرفق بصورة سيلفي لها وهي ترتدي منشفة بيضاء في الحمام. ويعتقد أن نجمة التنس صديقة مقربة لماركل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحضر المراسم التي ستقام اليوم السبت في وندسور بإنجلترا.

وبدأ الحفل الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش ويستمر لمدة ساعة. ومن المتوقع أن يتابع الملايين عبر الشاشات حفل زفاف حفيد الملكة إليزابيث المحبوب والممثلة الأميركية نجمة مسلسل (سوتس) في كنيسة سان جورج التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة بقلعة وندسور.

ويُتوقع احتشاد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة للمدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن.

وشددت السلطات إجراءات الأمن وألزمت الشرطة الزوار بالمرور عبر نقاط تفتيش أقيمت حول قلعة وندسور أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم والتي سكنها 39 ملكا بريطانيا منذ عام 1066.

وبعد انتهاء مراسم الزواج، من المتوقع أن يحيي الزوجان نحو 1200 شخص من العامة وجهت لهم الدعوة خصيصا لحضور الحفل في القلعة قبل أن يستقلا عربة في موكب عبر وندسور.

وسيقام حفل استقبال في قاعة سان جورج بالقلعة قبل أن ينضم 200 ضيف إلى الزوجين في حفل مسائي في قصر فروجمور هاوس.

وقال قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث منحت هاري اليوم (السبت) لقب دوق ساسكس مما يعني أن خطيبته ستصبح دوقة بعد مراسم الزفاف اليوم.