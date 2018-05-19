داود الشريان : أطمح لأن تكون SBC قناة تلفزيونية تستحقها #السعودية

أتينا لنكون الأول، واليوم صرنا الأول، ولدينا مضمون أهم من مضمون كل القنوات الموجودة في المنطقة بما فيها «الإم بي سي»، لدينا أعمال حصرية، عندنا شاشة نظيفة، إنتاج راق، ولدينا حماسة عالية».

بهذه الكلمات يبدأ الإعلامي السعودي المخضرم داود الشريان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تصريحه لـ«الشرق الأوسط» التي استفسرته عن القناة التي ولدت من رحم التلفزيون السعودي، واستبق الشارع الإعلامي السعودي بإعلانها الترويجي المثير: «غصب تحبها» نسبة إلى فكاهة اجتماعية قديمة على القنوات الرسمية تشير إلى قلة الاختيارات لدى المشاهد قبيل استحداث الفضائيات. ويتعهد الشريان بالقول: «عيني على أن نصنع تلفزيونا تستحقه السعودية بحجمها وثقلها على الصعد الدولية والعربية والإسلامية».

بإنتاج «نوعي» في رمضان، مع تعهدات بإنتاج أضخم في سبتمبر المقبل، أسدلت قناة «SBC» السعودية الجديدة ستار بثها متكئة على نجوم «الصف الأول»، ليسطر تاريخ الإعلام السعودي أن هذه القناة أبصرت النور في 17 مايو (أيار) 2018. في أول أيام رمضان لهذا العام.

قادت 6 مسلسلات سعودية وعربية مع باقة من البرامج والمسابقات المنوعة، الانطلاقة الأولى لقناة سعودية واعدة، يؤمن القائمون عليها أنها ستشكل نقلة نوعية للتلفزيون السعودي، تعيد وهجه السابق، لكن على الطريقة السعودية الحديثة، إذ تستلهم القناة الجديدة روح عراب التسارع الهائل في النمو والإتقان والقفز بالبلاد إلى الأفضل من جميع زوايا: «رؤية 2030».