“الداخلية” : فرق الإنقاذ والجيش وخفر السواحل تقوم بالبحث عن المواطن المفقود

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان فرق البحث والانقاذ المشكلة من الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للإطفاء (إدارة الإنقاذ البحري) ومركز العمليات والاسناد والعمليات المشتركة للجيش الكويتي .. تقوم بعمليات البحث عن المواطن المفقود منذ تلقي البلاغ من العمليات المركزية لوزارة الداخلية عصر أمس في منطقة الارياق جنوبي البلاد إثر قيامه وصديقه بهواية الغوص الحر.

وأضافت انه تم الاستعانة بالعمليات المشتركة للجيش الكويتي وغواصين وعدد من الزوارق من بحرية الجيش اضافة الى عدد من القطع البحرية لخفر السواحل والغواصين وفرق الإنقاذ البحري التابعين للإطفاء العام وتم إرسال عدد (2) طائرة احداهما (سوبر بيومه) تابعة للجيش الكويتي والأخرى بدون طيار وكذلك تم التنسيق واخذ الاذن من السلطات السعودية مشكوره لتوسيع عمليات البحث والإنقاذ وما زال البحث جاريا.

وتهيب الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالإخوة المواطنين والمقيمين من رواد البحر الالتزام بالقوانين لسلامتهم وسلامة مرتادي البحر وعدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ ١١٢ لطلب المساعدة.