الأمير هاري هو السادس على خط العرش

يحتل الأمير هاري الذي احتفل بزفافه يوم السبت (9 مايو 2018) الرقم 6 في خط خلافة العرش المتّبع من طرف الأسرة الملكية البريطانية.

وتحدد القائمة الجزئية خط وراثة العرش في المملكة المتحدة وذلك حسب قانون تسوية سنة 1701 وقانون الزواج الملكي عام 1772.

وتضم قائمة ترتيب العرش ما يقارب 1600 شخص مرتبين على السلم المتبع في القصر الملكي ومن ضمنهم أحفاد ملوك المملكة المتحدة وملوك من نسل الملكة فكتوريا.

وهناك العديد من ملوك وأمراء أوروبا يقفون أيضا على خط العرش البريطاني نظا لعلاقتهم بالعائلة الملكة.

وكان الأمير لويس النجل الثاني للأمير وليام، الذي اصبح ترتيبه الخامس في خط الخلافة، أنزل ترتيب عمه الأمير هاري في لتسلسل الهرمي ليصبح الرقم.

يذكر أنه حسب تعديل قانون الخلافة الصادر العام 2013، فإن اصبح من حق الإناث الاصطفاف على خط وراثة العرش، وبذلك تكون الأميرة شارلوت الرابعة على خط العرش، بعد أخيها الأمير جورج ووالده وجدها.

وكان قانون الإرث الذ اعتمد في قانون التسوية العام 1701 يعطي الإخوة الأمراء حق المُلك ووراثة العرش ويجعلهم أولى من أخواتهم.

خط الخلافة

وفي ما يلي ترتيب خلافة العرش:

1- الأمير تشارلز، أمير ويلز، ابن الملكة إليزابيث وزوج الأميرة الراحلة ديانا، وهو من مواليد عام 1948.

2- الأمير وليام، دوق كامبريدج، ولد العام 1982، وهو الابن البكر للأمير تشارلز.

3- الأمير جورج، أمير كامبريدج، ولد في العام 2013، وهو الابن البكر للأمير وليام.

4- الأميرة شارلوت، أميرة كامبريدج، ولدت في العام 2015، وهي ابنة الأمير وليام.

5- الأمير لويس المولود في الثالث والعشرين ابريل 2018.

6- الأمير هاري، أمير ويلز، ولد في العام 1984، وهو الابن الأصغر للأمير تشارلز.

7- الأمير أندرو، دوق يورك، ولد في العام 1960، وهو الابن الثاني للملكة.

8- الأميرة بياتريس، أميرة يورك، ولدت في العام 1988، وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو.

9 – الأميرة يوجيني، أميرة يورك، ولدت في العام 1990، وهي الابنة الصغرى للأمير أندرو.

10 – الأمير إدوارد، كونت ويسيكس، ولد في العام 1964، وهو الابن الثالث للملكة.

وتضمّ القائمة المنشورة رسميا 15 شخصا، لكنها في الحقيقة تشمل عددا أكبر بكثير، يقدّره البعض بألفي وريث والبعض الآخر بخمسة آلاف و700.