وفيات السبت 19 مايو 2018

كاظم أحمد مكي القلاف، «61 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: الزهراء، ق8، ش826، م9، ت: 95599464 – 25242052.

مباركه ناصر فهد العجمي، زوجة عايض عبدالهادي فهد العجمي، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية جابر العلي، ق5، ش48، م11 من الخلف، للنساء: نفس العنوان ولكن من داخل القطعة، ت: 99996269 – 23835962.

حسين عبدالجبار القحطاني، «85 عاماً»، شيع، العديلية، ق3، ش38، م3، ت: 99027589.

سمر يوسف إبراهيم علي الغريب، زوجة صلاح حمد حمادة، «49 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، ق6، ش2، م23، ديوان الغريب، للنساء: الرميثية، ق4، ش أحمد بن حنبل، ج43، م50، ت: 97111717 – 25642835.

عبداللطيف بلال الرشيد، «82 عاماً»، شيع، للرجال: مشرف، ق5، ش3، م10، للنساء: مشرف، ق4، ش7، م5، ت:66389892 – 90903777 – 65131333.