تشيلسي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد

نجح فريق تشيلسي في التتويج رسمياً بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة النجم البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة الثانية والعشرين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.