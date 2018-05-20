مصر: لا نملك الوصاية على برنامج رامز جلال في #رمضان

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، ردا على طلب نقابة الإعلاميين بإيقاف برنامج “رامز تحت الصفر”، أن قناة MBC مصر لا تخضع للقانون المنظم للإعلام في البلد.

وأضاف أن قناة MBC مصر شركة غير مصرية، لافتا إلى أن القناة أبدت تجاوبا كبيرا بشأن مراجعة حلقات برنامج رامز تحت الصفر.

وأفاد مكرم محمد أحمد في تصريحات خاصة لموقع “المصري اليوم” بأنه لم يشاهد حلقات البرنامج حتى الآن، وأوضح أن لجنة المشاهدة ستنعقد يوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيشاهد الحلقات بنفسه.

كما أكد مصدر في المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، فضل عدم ذكر اسمه، أن برنامج رامز تحت الصفر لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبرر ذلك بقول أن الشركة المنتجة للبرنامج ليست مصرية، ويتم عرضه على قناة سعودية، ورامز جلال نفسه ليس عضوا بنقابة الإعلاميين.

وتابع: “لو أحدث مسلسل ما غير مصري ولا يتم عرضه على قناة مصرية ضجة بسبب مضمونه لن يكون للمجلس وصاية عليه”.

وتصدرت برامج رامز جلال نسب المشاهدة خلال شهر رمضان خلال الأعوام الماضية، كأحد أهم هذه النوعية من البرامج في الوطن العربي، حيث حقق شهرة عالمية بعد استضافة نجوم عالميين خلال السنوات الماضية، مثل شاروخان، باريس هيلتون، وآخرين.