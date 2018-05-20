10 دولة لديها أنظف مياه “حنفية” في العالم

أصبح توفير مياه صنبور نظيفة يشكل تحديًا كبيرًا، خاصة وأن هناك نحو 2.1 مليار شخص في العالم لا تتوافر في منازلهم مياه شرب، كما يفتقر ضعف هذا العدد إلى وجود صرف صحي مناسب.

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع ” إنسايدر مانكي” فإن أفضل مياه شرب في العالم تتوافر في الدول الأكثر تطورًا وثراءً.

وعلى الجانب الآخر فإن أسوأ مياه شرب في العالم موجودة في البلدان النامية الأقل نموًا، والتي تعاني من صعوبة توفير مياه نظيفة للشرب مثل أنغولا، بابوا غينيا الجديدة، وتشاد.

10- كندا

تأتي كندا في المركز العاشر على مستوى العالم من حيث توفير أنظف مياه صنبور، إذ تتمتع الدولة بمياه آمنة صالحة للشرب في كل الأماكن، وذلك وفقًا لتجربة المسافرين على موقع ” Lonely Planet”.

9- جرينلاند

لدى جرينلاند أحد أنظف الموارد المائية في العالم، فمياه الصنبور لا تحتاج أن تمر بعمليات تنقية كثيرة، وتعد جرينلاند أكبر جزيرة في العالم، وتحتوي على الكثير من الأنهار الجليدية.

8- أستراليا

تحتوي أستراليا على عدة أنهار، ويعد نهر موراي أطول أنهارها ويبلغ طوله نحو 2375 كيلومترا، وتتوافر بها مياه نظيفة وآمنة للشرب، كما تُقدم المياه مجانًا في المطاعم.

7- النرويج

لدى النرويج واحد من أشهر الأنهار الجليدية في أوروبا وأكبرهم حجمًا وهو نهر ” جوستدالسبرين” الذي يقع في غرب البلاد، وتتسم مياه الصنبور في الدولة بأعلى مستويات الجودة.

6- الدنمارك

تأتي مياه الشرب النظيفة في الدنمارك من المياه الجوفية الطبيعية والنظيفة تمامًا، لذلك يمكن للمواطنين شرب المياه الطازجة بدلاً من المياه المعبأة.

5- إسبانيا

حازت إسبانيا على أعلى الدرجات في تقييم نظافة مياه الصنبور وسلامتها، ويمر نهر تاجو عبر العديد من المدن الإسبانية، وهو أطول الأنهار في شبه جزيرة الأندلس والذي يجري أيضًا في البرتغال.

4- السويد

تضع السويد القضايا البيئية على رأس أولوياتها، وبالتالي فإن توفير مياه شرب نظيفة من بين أهم هذه الأولويات، لهذا تحتل السويد المركز الرابع في هذه القائمة، وتحتوي السويد على أكثر من 100 ألف بحيرة والعديد من الأنهار.

3- نيوزيلندا

تحتل نيوزيلندا المركز الثالث في هذه القائمة، وهي أيضًا حازت على أعلى الدرجات في نظافة وسلامة مياه الشرب، وتحتوي نيوزيلندا على عشرات الأنهار، ويعد نهر وايتاكي أطول أنهارها، ويبلغ طوله 425 كيلومترا.

2- النمسا

تعد النمسا من الدول الغنية بالمياه الجبلية العذبة التي تجري من خزانات جبال الألب إلى صنابير المياه في فيينا مباشرة، وتحتل النمسا المركز الثاني في القائمة.

1- سويسرا

تأتي سويسرا على رأس القائمة، وهي دولة غنية بموارد المياه العذبة، ويتدفق بها نهر الراين الذي يعد أحد أكبر أنهار أوروبا الغربية، كما يوجد بها العديد من الأنهار الأخرى.