هذه تفاصيل عقد جريزمان مع #برشلونة

ذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية، المقربة من نادي برشلونة، الأحد، أن الأخير توصل لاتفاق شامل مع وكيلة أعمال مهاجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان، سيجعله الأعلى أجراً بين زملائه، بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأفادت سبورت، بأن غريزمان سيوقع على عقد مدته 5 مواسم براتب 15 مليون يورو صافية في الموسم الواحد، تضاف إليه مكافآت مرتبطة بتحقيق بعض الأهداف.

وبحسب الصحيفة، سيحصل غريزمان أيضاً على مكافأة تعاقد، علماً بأن برشلونة سيدفع مبلغ 100 مليون يورو لأتلتيكو مدريد، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي.

وأبرزت سبورت أن راتب غريزمان سيكون ثاني أعلى راتب في برشلونة بعد ميسي.

وأشارت إلى أنه رغم محاولات المدير الفني لأتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني بإقناع غريزمان بالبقاء في صفوف “الروخيبلانكوس”، إلا أن غريزمان يحلم باللعب إلى جوار ميسي، وتشكيل ثلاثي هجومي تاريخي مع “البرغوث” والأوروغوياني لويس سواريز.