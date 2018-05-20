انتخابات اتحاد الكرة الكويتي.. أحمد اليوسف رئيسا وأحمد عقلة العنزي نائبًا

تنتخب الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، مساء اليوم الاحد باجتماعها غير العادي مجلس إدارة جديد سيتولى مهمته ابتداء من الاثنين المقبل لمدة 4 سنوات.

وتنتهي اليوم الأحد مهمة لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد، التي تشرف على الانتخابات، والتي جاءت من أجل مهمتين هما اعتماد النظام الأساسي، وإجراء الانتخابات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لم يعترف بالاتحاد الذي ترأسه الشيخ احمد اليوسف اثناء فترة الايقاف، وتم تشكيل لجنة توافقية التسوية وذلك من أجل الخروج من أزمة كرة القدم الكويتية.

وكان نشاط الكرة الكويتية قد توقف منذ 16 أكتوبر 2015، قبل أن يوافق رئيس الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو، على رفع تعليق النشاط في نوفمبر الماضي بعد زيارته التاريخية للكويت. ووفقا للساعات الاخيرة فان الانتخابات باتت محسومة بالتزكية في 8 مقاعد، لتظهر ملامح مجلس الإدارة الجديد بوضوح.

ويؤكد النظام الأساسي للاتحاد على ترشيح الأندية لمرشحين كحد أدنى، على أن تختار بينها الجمعية العمومية للاتحاد، وهو ما يعني أن أبناء النادي الواحد يتنافسون في الانتخابات بما يضمن لكل ناد مقعد سواء في منصب تنفيذي أو منصب العضوية.

وحسم الشيخ أحمد اليوسف مقعد الرئاسة مبكرا بالتزكية، كما ضمن مرشح الجهراء أحمد عقلة منصب نائب الرئيس بالتزكية، بعد انسحاب مرشح الجهراء الآخر يوسف كريم.

وحسمت فاطمة حيات مقعد المرأة الإلزامي بالتزكية، حيث تم إغلاق باب انتخابات في الوقت المحدد سلفا دون وجود أي مرشحة أخرى.

وفي العضوية، حسمت التزكية المقعد لحساب خالد الشمري (كاظمة)، وفهد المطيري (خيطان)، وعلي حسين الديحاني (النصر)، وإبراهيم الأنصاري (اليرموك)، وفهد الهملان (الفحيحيل).

وشهدت الساعات القليلة الأخيرة انسحاب المرشحين قاسم حمزة (كاظمة)، ومحمد الأنصاري (اليرموك)، يوسف كريم وعبدالعزيز القحص (الجهراء)، مشاري المطيري (خيطان)، مطلق المطيري (النصر).

ورفضت لجنة التسوية قبول طلبات المرشحين ضاري الخليفة وأحمد الكندري (الفحيحيل)، وسلطان المطيري (خيطان) لعدم استيفاء المستندات المطلوبة للترشح.

ومن المستبعد حدوث مفاجآت على مقاعد العضوية المتبقية، خصوصا أن الأندية أعلنت موقفها صراحة بدعم مرشح على حساب مرشح آخر