لقاء العمالقة

عندما نذكر اسم ريال مدريد و ليفربول نذكر التاريخ والعراقة والأرقام والبطولات والانجازات ، الميرنغي والريدز وجها لوجه وعشاق الساحرة المستديرة في انتظار المواجهة التي ستقام على الملعب الأولمبي في مدينة كييف الأوكرانية التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوربا ، كاس ذات الأذنين ” قد لا تكون هذه الكاس هي الأجمل ولكن كل لاعب يريد الحصول عليها ” هذا تصريح من مصمم كأس دوري أبطال أوربا ، مواجهة بين زيدان صائد البطولات ويريد كتابة مجد للفريق الملكي ومجد شخصي بتتويج بلقب ثالث عالتوالي في البطولة بعد النسختين الماضيتين بالفوز على اتلتيكو مدريد و يوفنتوس ، والمدرب كلوب الذي يقدم الكرة الجميلة والهجومية ولكنه غير موفق بالنهائيات خاض المدرب الألماني 6 مباريات نهائية في بطولات مختلفة لم ينجح في التتويج إلا بلقب وحيد كان مع بوروسيا دورتموند فريقه السابق عندما حصد كاس ألمانيا 2012 على حساب بايرن ميونخ .

مواجهة خاصة بين الدون كريستيانو رونالدو وفخر العرب محمد صلاح ، رونالدو ومايحرزه من أهداف وتوهج مستمر ، و أبومكه الذي قدم موسم استثنائي وأحرز جائزة أفضل لاعب في البريمرليغ وهداف البريمرليغ بــ 32 هدف ، محمد صلاح بتسعة شهور منذ مباراته الأولى بالدوري الانجليزي وحتى ختام الموسم كفيلة بأن يكون هو النجم الأبرز و الأوحد ودخل قلب جماهير الريدز سريعا وأطلقت أهازيج خاصة للاعب ، محمد صلاح أحرز عشرات الجوائز منذ بداية الموسم وفي حالة تتويج ليفربول باللقب سيطرح اسمه بقوة على جبهة الصراع على الكرة الذهبية والمونديال سيكون فصل إذا توجت الأرجنتين باللقب بقيادة ميسي أو البرتغال بقيادة الدون ومحاولة منتخب الفراعنة التقدم بالمونديال بأكبر خطوة ممكنه وفي حال تعثر منافسيه في المونديال سيدخل جديا محمد صلاح في حسبة الكرة الذهبية .

مشوار ليفربول في دوري أبطال أوربا تصدر مجموعته التي تضم اشبيليه ، سبارتاك موسكو ، ماريبور السلوفيني ، ثم تجاوز بورتو و مانشستر سيتي وفي نصف النهائي بمباراة متخمة بالأهداف مع روما فاز ذهاب 5/2 وخسر الاياب 2/4 ليتأهل للنهائي ، ريال مدريد وصيف المجموعة التي تضم توتنهام وبوروسيا دورتموند وأبويل نيقوسيا القبرصي ، ثم تجاوز بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ، ثم بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس ، ثم بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ ، والمواجهات تاريخيا بين ليفربول وريال مدريد 5 لقاءات ، 3 لقاءات انتصار ليفربول وانتصارين للملكي ، وأبرز لقاء بينهم نهائي 1981 انتصر الريدز بهدف نظيف الذي منح ليفربول اللقب الثالث وقتها في المسابقة وحرم ريال مدريد من اللقب السابع وبعدها فاز الفريق بالنهائيات الستة التالية أمام يوفنتوس 1998 و 2017 ، فالنسيا 2000، بايرن ليفركوزن 2002 ، اتلتيكو مدريد 2014 و 2016 .

ليفربول الذي سيلعب النهائي السابع له والأول منذ 2007 ، والملكي النهائي الثالث عالتوالي و16 في تاريخه ، مواجهة الكبرياء والطموح ، في كييف من يعدل الكيف ، ننتظر و نترقب ومن سيكتب سطر جديد في مسيرة كاس ذات الأذنين ؟!