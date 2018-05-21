“نزاهة” تحيل مديراً وموظفة في وزارة الشؤون إلى النيابة العامة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية اليوم الاثنين إحالتها مديرا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وموظفة في إدارة الخدمات الاجتماعية إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ مقدم للهيئة في وقت سابق.

وقالت (نزاهة) في بيان صحفي إنها عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم للهيئة بخصوص بعض المخالفات المتعلقة باستيلاء موظفة على المال العام ومخالفة القوانين والنظم المعمول بها بتسهيل من الرئيس المباشر وبعد ما اطمأنت الهيئة إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد قامت بإحالتها إلى النائب العام.

وأكدت الهيئة عزمها مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كل البلاغات التي تصلها داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم ضد وقائع الفساد التي تكون لديهم بشأنها دلائل معقولة على وقوعها.

ولفتت إلى أنها ملتزمة تماما بكل ما فرضه المشرع في قانون إنشائها ولائحته التنفيذية بشأن توفير الحماية للمبلغين والشهود وإضفاء السرية عليهم متى ما رغبوا في ذلك ووفق تقدير الهيئة.