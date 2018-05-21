في “ليلة الوداع”.. إنيستا بقي في “الكامب نو” حتى وقت متأخر

رفض أندريس إنييستا، قائد برشلونة الإسباني، مغادرة ملعب الكامب نو، بعد انتهاء الاحتفالات بتتويج النادي الكتالوني، بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك، أمس الأحد.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إنييستا خرج في الواحدة بعد منتصف الليل، بتوقيت كتالونيا، بعد رحيل الجميع من جماهير ولاعبين، بعد خوض مباراة ريال سوسييداد، وجلس حافي القدمين في منتصف ملعب الكامب نو.

والتقط إنييستا، صورة له مع المرمى الجنوبي، كما تجول قليلا في الملعب، قبل العودة إلى غرفة خلع الملابس، وتوجيه رسالة أخيرة، لتوديع جمهور البلوغرانا، ونشرها عبر حسابه، على موقع تويتر.