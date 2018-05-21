برلمانيون أستراليون يطلبون إيقاف تصدير الأغنام نهائيا الى منطقة الشرق الأوسط

طلب مشرعون أستراليون رسمياً إيقاف تصدير الأغنام نهائياً إلى المنطقة.

وقدمت عضو البرلمان الأسترالي سوسان لي اليوم الإثنين، تشريعا للبرلمان من شأنه «التخلص تدريجياً من تجارة تصدير الأغنام الحية في الشرق الأوسط، خلال السنوات الخمس المقبلة»، وفق وصفها.

وقدمت لي مشروع القانون بعنوان «حظر تصدير الأغنام طويل المدى لعام 2018»، والذي إذا تم تمريره، «فسوف يتم اتخاذ قرار تعليق فوري لصادرات الأغنام الحية على مدار الأشهر الثلاثة من الصيف، من يوليو إلى سبتمبر».

وذكرت وسائل إعلام أسترالية على غرار شبكة «SBS» الإخبارية أن «مشروع القرار حظي بدعم من حزب الخضر وحزب العمال في البرلمان الأسترالي، وفي حال تم تمرير القرار فستنتهي عملية إرسال حمولات السفن من الأغنام الأسترالية الحية إلى الشرق الأوسط بحلول عام 2023».

وأوردت صحف ووسائل إعلام أسترالية أن العضو في البرلمان الأسترالي سوسان لي، قالت أنها «قررت تقديم التشريع بعد انتشار لقطات فيديو مزعجة في وقت سابق من هذا العام، أظهرت وفاة الأغنام في ظروف مروعة خلال الرحلات المتجهة إلى الشرق الأوسط»، على حد وصفها.

في السياق ذاته، كشف المتحدث باسم حزب العمال الأسترالي جويل فيتزجيبون أن «المعارضة ستدعم مشروع القانون».

وقال للصحفيين في كانبيرا «مشاريع القوانين الخاصة بالأعضاء ليست الطريقة المثلى لتشجيع التشريعات لكن هذا ما يحدث عندما تخلي الحكومة اليوم مجال قضية مهمة للغاية للمجتمع الاسترالي».

رفض حكومي

في حين رفض زعيم الحزب الوطني السابق ووزير الزراعة الأسترالي بارنابي جويس مشروع القانون، مؤكداً أن «القرار له سلبيات كثيرة».

وقال الوزير للصحفيين يوم الاثنين «إذا أغلقت تجارة الأغنام الحية فإنك ستجعل الناس أكثر فقرا».

بدوره أبلغ رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول البرلمان اليوم الإثنين، وفق ما أوردته «شبكة theconversation» الإخبارية: «أن الحكومة تدعم تجارة التصدير الحية التي تحترم آراء المجتمع بشأن رفاهية الحيوانات«، وقال: «إننا نتخذ إجراءات فورية لضمان الحفاظ على رفاهية الحيوانات».