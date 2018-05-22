وفاة 65 شخصًا بسبب موجة حر شديدة في باكستان

أفادت هيئة للرعاية الاجتماعية في باكستان، الثلاثاء 22 ماي، بأن موجة حر شديد أودت خلال الأيام الثلاثة الماضية بحياة 65 شخصا على الأقل في مدينة كراتشي، الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحرارة وصلت، أمس الاثنين، إلى 44 درجة مئوية، حيث تزامنت هذه الموجة الحارة مع انقطاع للكهرباء، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات في ظل استمرار الطقس الحار.

ونقلت وسائل الإعلام، عن مدير مؤسسة للإسعاف في أكبر مدن باكستان قوله، إن “غالبية الأشخاص المتوفين لقوا حتفهم في مناطق فقيرة من مدينة كراتشي”.

من جهته، أكد مسؤول حكومي أن “المستشفيات والأطباء فقط هم من يقررون سبب الوفاة سواء نتيجة ضربة شمس أم لا. أرفض تماما (ما تردد) عن وفاة أناس تأثرا بالموجة الحارة في مدينة كراتشي”.

ومع ذلك، فإن التقارير عن سقوط وفيات نتيجة الموجة الحارة تلك ستثير حالة من القلق وسط مخاوف من تكرار موجة مماثلة في 2015 أودت بحياة ما لا يقل عن 1300 مسن ومريض.