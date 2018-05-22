“الداخلية”: “الماريجوانا الالكترونية” أحدث أساليب تعاطي المخدرات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قطاع الأمن الجنائي رصد من خلال رجال مكافحة المخدرات طريقة مستحدثه لتعاطي مادة الماريجوانا المخدرة في البلاد وذلك عن طريق السجائر الإلكترونية وبأشكال مختلفة لها، وتعد هذه الوسيلة غير مسبوقة من أحدث وسائل تهريب وتعاطي المواد المخدرة في دولة الكويت.

ويهيب قطاع الأمن الجنائي بالمواطنين والمقيمين الكرام ضرورة الحرص وتوخي الحذر من هذه الآفة التي تفتك في المجتمع والإبلاغ عن أية مظاهر مشبوهة للمحافظة على الأسرة التي تعد أساس المجتمع التي يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها