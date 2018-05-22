وفيات الثلاثاء 22 مايو 2018

صالح ظاهر لوقان العبر، «51 عاماً»، شيع، النسيم، ق1، ش11، م10، ت: 99029552 – 99235252.

عزيزة تركي مكي متروك القلاف، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية بوعليان، الدعية، للنساء: حسينية الزينبية الكبرى «الجدي»، السالمية، ق12، ش أبوذر الغفاري، ج19، م26، ت: 97666401 – 66006340.

رباب علي عبدالله علي نصرالله، زوجة محمود غلوم اكبر، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الإمام حسين، بيان، للنساء: حسينية الملاية زينب الصراف، سلوى، ت: 66515999.

صبيحة جاسم عباس محسن دشتي، أرملة محمد عبدالرحمن العلي، «63 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، للنساء: القرين، ق3، ش33، م9، ت: 94440458 – 66050008.

حمد سالم راشد حمادة، «80 عاماً»، شيع، للرجال: النزهة، ديوان حمادة، ق3، ش دمشق، مقابل جمعية الطيارين، للنساء: الروضة، ق4، ش47، م7، ت:99719188.

محمد موسى سيد محمد أشكناني، «33 عاماً»، شيع، للرجال: ميدان حولي، حسينية الاشكنانية، للنساء: بنيد القار، حسينية سيد علي الموسوي، ت: 66657571 – 66511164.

نزيلة بطي عليبي العازمي، أرملة صغير سالم العازمي، «72 عاماً»، شيعت، الظهر، ق6، ش4، م70، ت: 96777888.