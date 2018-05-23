“فتح”: تصرفات السفير الأميركي “حقيرة”

وصف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات تصرفات السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان بـ”المنحطة والحقيرة”، حسبما ذكرت وكالة “معا” الفلسطينية.

تصريحات عريقات جاءت ردا على نشر صور للسفير الأمريكي وهو يتلقى هدية عبارة عن صورة لمجسم الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، وذلك خلال زيارته لمعهد ديني يهودي في القدس.

وقال عريقات: “إلى متى ستبقى هذه التصرفات الأمريكية المنحطة والحقيرة دون رد عربي وإسلامي يرقى إلى مكانة المسجد الأقصى وعظمة الحرم القدسي الشريف؟ أن تصل الأمور بسفير الرئيس ترامب الى تسلم وقبول صورة مجسم للهيكل المزعوم، مكان الحرم القدسي الشريف، مع آثار دمار قبة الصخرة والمسجد الأقصى مع هذه الابتسامة يدل على الموافقة والإقرار”.

وأضاف عريقات في تصريح له: “إنهم يعتدون على أولى القبلتين، ويحولون الصراع فعليا إلى صراع ديني بامتياز”.

من جهته، قال عضو الكنيست عن القائمة العربية أحمد الطيبي: “هذا المجنون يريد إحلال السلام.. من الجيد أنك لم تضع السفارة هناك”.

وفي آذار الماضي نعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير الأمريكي في تل أبيب بوصف “ابن الكلب”، بسبب دفاع الأخير عن المستوطنات.