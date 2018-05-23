قرقاش: الإمارات لم تسعَ للتأثير في انتخابات الرئاسة الأميركي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الإمارات لم تسعَ للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت عام 2016.

وقال قرقاش على حسابة على صفحة تويتر: “شأننا شأن الحكومات الأخرى الصديقة للولايات المتحدة، كان المسؤولون الإماراتيون على اتصال بالموظفين والمسؤولين في حملة كل مرشح من المرشحين الرئاسيين في انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في عام 2016، وذلك بهدف تبادل المعلومات بشأن مواقف كل مرشح فيما يتعلق بالسياسة الخارجية

وأضاف: “ينبغي الانتباه للحقائق والتمييز بينها وبين التلميحات والتكهنات. الإمارات لم تسعَ للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2016.”

وقال قرقاش على حسابة على صفحة تويتر: “شأننا شأن الحكومات الأخرى الصديقة للولايات المتحدة، كان المسؤولون الإماراتيون على اتصال بالموظفين والمسؤولين في حملة كل مرشح من المرشحين الرئاسيين في انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في عام 2016، وذلك بهدف تبادل المعلومات بشأن مواقف كل مرشح فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.”

وأضاف: “ينبغي الانتباه للحقائق والتمييز بينها وبين التلميحات والتكهنات. الإمارات لم تسعَ للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2016.”