إمام مسجد في بريطانيا: محمد صلاح ساهم في زيادة أعداد المصلين

نشرت صحيفة ميرور البريطانية، تقريرًا مطولًا عن مساهمة النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في زيادة أعداد المصلين في إنجلترا.

ونشرت الصحيفة تصريحات على لسان إمام أقدم مسجد في ليفربول والذي قال فيها: صلاح ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد المصلين بأقدم مسجد بإنجلترا والموجود بمدينة ليفربول.

وأضاف: هناك المزيد من الشباب والأطفال وكبار السن أيضًا يحضرون لصلاة الجمعة بالمسجد لوجود محمد صلاح؛ لقد أحبه الأطفال من جميع الأديان وقدّم صورة إيجابية للإسلام.

ويستعد صلاح للمشاركة مع فريقه بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام ريـال مدريد الإسباني.