لماذا يتعين عليك تناول علبة زبادي كل يوم ؟

اكتشف باحثون أميركيون أن السيدات اللواتي يتناولن الزبادي قبل وجبة الإفطار الغنية بالدهون والكربوهيدرات تنخفض لديهن مستويات الالتهاب في دمائهن بعد ذلك مقارنة بمن لا يتناولونها.

وقال الباحثون إنهم يعتقدون أن الزبادي تدعم بطانة الأمعاء وتحول دون وصول السموم إلى مجرى الدم، ووجدوا أن السيدات البدينات يستفدن من الزبادي بشكل أكبر، حيث تبين وفق ما أظهرته لهم النتائج أنها تساعد على خفض مستويات السكر لديهن بشكل أسرع.

وأوردت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية بهذا الخصوص عن باحثين من جامعة ويسكونسين-ماديسون الأميركية قولهم ” يمكن القول إن تناول الزبادي قبل الوجبات هي إستراتيجية مجدية لتحسين عملية التمثيل الغذائي بعد الوجبة وقد تساعد على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المرتبطة بالتمثيل الغذائي”.

وتعد تلك الدراسة هي أحدث الدراسات التي بَيَّنَت الطريقة التي يمكن أن يساعد بها تناول الزبادي على تحسين الصحة العامة للإنسان بعدة طرق مفاجئة، بدء من تخفيف حمى القش، الحفاظ على قوة العظام وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. كما ثبت أيضاً أنها قد تساعد على فقدان الوزن ومنع الإصابة بالأمراض المعدية.

وعلَّق على ذلك بيتر ورويل، وهو أستاذ الطب والجهاز الهضمي في مستشفى جنوب مانشستر الجامعية، بقوله “لا تقتصر فوائد الزبادي على النواحي الغذائية، ويتعين على الجميع تناولها في أي شكل من الأشكال بصورة يومية لأنها تفيد بكتيريا الأمعاء، وهو ما يعود بالنفع على المناعة، الحالة المزاجية، مستويات التوتر والتمثيل الغذائي”.

وأوصى الباحثون بضرورة أن تهتم بعض الفئات المعرضة لخطر الإصابة بمرض الهشاشة بأن تهتم بتناول الزبادي بانتظام لكونه من المصادر الغنية بالمواد المغذية التي تفتقدها تلك الفئات.

وقالت مايفي هانان، خبيرة تغذية من موقع dieteticalyspeaking.com، إن هناك أدلة على أن الدهون المشبعة التي نحصل عليها من منتجات الألبان ( ومنها الزبادي) مفيدة للقلب، كما ثبت من خلال دراسات أخرى أن الزبادي تساعد على جهود إنقاص الوزن.