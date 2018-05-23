بيضة واحدة كفيلة بخفض الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب

يعتبر البيض مصدرا هاما للعديد من المغذيات، بما في ذلك البروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية، كما أن باحثين من الصين والمملكة المتحدة كشفوا فائدة صحية عظيمة لتناوله.

وزعمت دراسة الباحثين أن تناول بيضة واحدة يوميا يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

ومن خلال الدراسة، تحقق فريق البحث من العلاقة بين تواتر استهلاك البيض وخطر الإصابة بعدد من الأمراض المرتبطة بالقلب، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية الإقفارية، وغيرها من الأعراض الناجمة عن موت القلب أو النوبة القلبية.

وحلل فريق البحث بقيادة البروفسور، ليمنغ لي، والدكتور كانكينغ يو، من كلية الصحة العامة في مركز العلوم الصحية بجامعة بكين، بيانات المشاركين على مدى تسع سنوات، وتوصلوا إلى أن أولئك الذين تناولوا بيضة كل يوم قللوا بنسبة 26% من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية، والتي تحدث عندما يحدث نزيف في الدماغ أو حوله.

كما خفض تناول البيض بشكل يومي نسبة الموت الناجم عن السكتة الدماغية النزفية بـ 28%، إلى جانب خفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18%.

وأفادت الدراسة بأن الذين تناولوا البيض بشكل يومي كانوا أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بأمراض نقص تروية القلب.

وفي حين أن هناك عددا من الأسباب التي تجعل الشخص يصاب بأمراض القلب والتي لا علاقة لها باستهلاك البيض، مثل التدخين والسمنة، يعتقد معدو الدراسة أن نتائجهم أظهرت وجود صلة واضحة بين الاثنين.