إنييستا يستقل الطائرة إلى “موطنه الجديد”

كشف لاعب الوسط الدولي الإسباني، أندريس انييستا، أن اليابان ستكون وجهته المقبلة و”موطنه الجديد”، وذلك بعد مغادرته أسوار فريق برشلونة.

وأعلن إنييستا، الأربعاء، توجهه إلى البلد الآسيوي برفقة رئيس شركة “راكوتن” الراعية لنادي برشلونة ومالكة نادي فيسل كوبي الياباني.

ونشر إنييستا (34 عاما)، الذي ودع النادي الكاتالوني في نهاية الأسبوع الماضي، صورة عبر حسابه على “تويتر”، في ما بدا أنها طائرة خاصة، وبرفقته هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة “راكوتن”، مرفقا إياها بتعليق “أتوجه إلى منزلي الجديد برفقة صديقي هيروشيي ميكيتاني”.

وكانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت، اليوم، أن إنييستا بات على أعتاب الانتقال إلى فريق فيسيل كوبي، وتكهنت بأن يعلن قائد برشلونة السابق ذلك بشكل رسمي الخميس.

وسيلعب النجم الإسباني إلى جوار لوكاس بودولسكي مهاجم منتخب ألمانيا السابق، الذي انضم العام الماضي.

ولم يفز النادي بلقب الدوري الياباني قبل ذلك ويحتل حاليا المركز السابع.

وخاض اللاعب مباراته الأخيرة مع برشلونة، الأحد الماضي، بعد مسيرة حافلة لمدة 16 عاما.