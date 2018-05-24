ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة فقط من إقالة نابولي مدربه ماوريسيو ساري، بعدما أنهى الموسم ثانيا في ترتيب الدوري خلف يوفنتوس.

وعلى الرغم من الإشادة التي حظي بها فريق المدرب ساري بسبب السلاسة في الأداء وكرة القدم الهجومية، إلا أن الفريق كان يفتقر للمسة التهديفية الأخيرة التي كان يحتاجإ إليها للإطاحة بيوفنتوس، الفائز باللقب.

وذكر النادي في بيان على موقعه على الإنترنت “يسعد نادي نابولي أن يعلن عن توصله لاتفاق مع كارلو أنشيلوتي ليصبح مدربا للفريق الأول لثلاثة مواسم بداء من موسم 2018-2019”.

وقاد أنشيلوتي، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، عدة أندية من بينها ريال مدريد وبايرن ميونيخ وميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وتشلسي.

وكان أنشيلوتي من بين المرشحين لتدريب أرسنال وخلافة الفرنسي أرسين فينغر، الذي غادر الفريق بعد 22 عاما على رأس “المدفعجية”.

وسبق للإيطالي أنشيلوتي أن رفض عرضا تقدم به الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لشغل منصب مدرب المنتخب الوطني “الأتزوري”، بحسب وسائل إعلام محلية.