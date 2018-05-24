سامسونغ تطرح نسخة رخيصة من “Galaxy S8”

استعرضت سامسونغ مؤخرا هاتف “S Light Luxury” الذي يعتبر نسخة مبسّطة من هواتف “Galaxy S8” المميزة.

وزودت الشركة الهاتف الجديد بشاشة بمقاس 5.8 بوصة وأبعاد “18.5:9” ودقة عرض +FHD.

كما أتى الهاتف بمعالج “Snapdragon 660″ وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع بواسطة بطاقات ذاكرة خارجية.

وتميز الجهاز أيضا بهيكل أنيق من الزجاج مقاوم للماء والغبار وفق معايير ” IP68″، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويمكن شراء هذا الهاتف عبر متجر “JD.com” للبيع عبر الإنترنت، كما من المنتظر أن يطرح في محلات سامسونغ قريبا بسعر 579 دولارا.