“الارصاد”: ارتفاع درجات الحرارة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الإرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن طقس البلاد يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة العظمى نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي، مبيناً أنها حول معدلها في مثل هذا الوقت من كل عام وأن هذا الوضع سيستمر مع ظهور سحب متفرقة في بعض المناطق.

وتوقع القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن يكون طقس اليوم الخميس حاراً والرياح متقلبة جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و35 كيلومتراً في الساعة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون ما بين 40 و42 درجة مئوية وحالة البحر خفيفاً إلى معتدل الموج بارتفاع ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس ليلاً سيكون معتدلاً والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومتراً في الساعة على أن تكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيفاً إلى معتدل الموج بارتفاع من 2 إلى 5 أقدام.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس نهار غد الجمعة حاراً والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة وحالة البحر خفيفاً إلى معتدل الموج يعلو أحياناً بارتفاع من 2 إلى 6 اقدام.

وأفاد بأن الطقس ليلاً سيكون معتدلاً والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتراً في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيفاً إلى معتدل الموج بارتفاع ما بين 2 إلى 4 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس نهار السبت حاراً والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و32 كيلومتراً في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 39 و41 درجة مئوية وحالة البحر خفيفاً إلى معتدل بارتفاع ما بين 1 و4 أقدام.

وقال القراوي أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلاً في الليل والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و32 كيلومتراً في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيفاً إلى معتدل الموج بارتفاع من 1 إلى 4 أقدام.