من هو الطفل الذي ظهر في إعلان شركة “زين”؟

قبل أيام، تداول رواد مواصل التواصل الاجتماعي، إعلان شركة “زين” الكويتية للاتصالات، الذي أثار جدلاً كبيراً.

وفي الفيديو، ظهر طفل كان له الدور الأبرز، وهو الذي أدَّى المقطع الغنائي للإعلان.

فمن هو هذا الطفل؟

قال المكتب الإعلامي لرئيس حزب الحوار في لبنان، فؤاد المخزومي، في تغريدة له عبر تويتر، إن الطفل لبناني من سكان شرقي صيدا جنوبي لبنان.

ويدعى “أليكس جورج سميا”، ويبلغ من العمر 8 سنوات، وهو متعدد المواهب، ويحب الغناء والعزف، لكن لم يسبق له التمثيل من قبل.