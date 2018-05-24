سفارة الكويت في الهند تحذر من السفر الى المناطق المصابة بفيروس (نيباه)

حذرت سفارة دولة الكويت في الهند اليوم الخميس المواطنين الكويتيين الموجودين في الهند والذين يريدون السفر اليها تجنب المناطق المصابة بفيروس (نيباه).

وقالت السفارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فيروس (نيباه) ظهر في اجزاء من ولايات (كيرالا) و(مهاراشترا) و(غووا) اذ ادى الى وفاة عدد من الاشخاص واصابة اخرين.

وتهيب السفارة بجميع المواطنين تجنب السفر الى تلك المناطق حتى يتبين مدى خطورة انتشار هذا الفيروس.

ووفق احصائيات رسمية ارتفع عدد الوفيات جراء انتشار عدوى فيروس (نيباه) في ولاية (كيرالا) الى 11 شخصا وسط مخاوف من انتشار الفيروس القاتل الى ولاية (كارناتكا) المجاورة.

ويعد فيروس (نيباه) من اخطر الفيروسات حيث وصل معدل الوفيات في حالات الاصابة الى 70 في المئة ولا يوجد حتى الان اي دواء او لقاح للعلاج من عدوى الفيروس.

ومن اعراض الاصابة بفيروس (نيباه) مشاكل في التنفس والتهاب الدماغ والحمى والصداع والنعاس والارتباك كما يمكن ان ينزلق المصاب الى غيبوبة في غضون 48 ساعة.

وظهر فيروس (نيباه) الذي ينتقل من الحيوان الى الانسان ومن الانسان الى الانسان ولاسيما عبر الخفافيش التي تعد المضيف الطبيعي للفيروس عام 1998 في ماليزيا كما شهدت بنغلاديش وفيات واصابات جراء تفشي فيروس (نيباه) من 2004 الى 2008.