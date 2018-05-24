موعد إفطار #محمد_صلاح سوف يكون قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بنصف ساعة

قالت صحيفة “مترو” البريطانية إن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، مساء السبت المقبل، في العاصمة الأوكرانية كييف، يضع اثنين من اللاعبين المسلمين -وهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني- في موقف صعب.

وأضافت الصحيفة -في تقرير ترجمته “عاجل”- أنه وفقًا لشهر رمضان، سيمتنع اللاعبان عن الأكل والشرب خلال ساعات النهار طول الفترة التي تسبق المباراة التي ستقام في المساء، مشيرةً إلى أن اللاعبين ملتزمان، وليس لديهما نية للإفطار في وقت مبكر قبل غروب الشمس من أجل المباراة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه لحسن حظ “صلاح” و”ماني”، فمن المتوقع أن تغرب الشمس قبل نحو 30 دقيقة من انطلاق المباراة. وهذا سيعطيهما الفرصة لتناول الماء والطعام ومن ثم انعاش جسديهما قبل بدء المباراة.