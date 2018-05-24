سفارة الكويت في عمان تهيب بالمواطنين اخذ الحيطة والحذر من إعصار “مكونو”

اهابت سفارة دولة الكويت في سلطنة عمان اليوم الخميس بالمواطنين الكويتيين الموجودين في سلطنة عمان وخاصة المناطق الواقعة ضمن مسار اعصار (مكونو) كمحافظة ظفار والوسطى وصلالة بضرورة اخذ الحيطة والحذر.

واكدت السفارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اتخاذها التدابير والاحتياطات اللازمة لتامين سلامتهم وسلامة من معهم مشددة على ضرورة اتباع كافة التعليمات والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية في المناطق التي يتواجدون بها.

ودعت السفارة الى ضرورة تواصل المواطنين الموجودين في عمان معها على الارقام التالية (0096824699626 – 0096824696097 – 0096824696095) اضافة الى رقم الطوارئ (0096892870055).