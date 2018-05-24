“على شاطئ البحر”

تقف على الشاطئ بعيداً عن أحوال الواقع وأهوال السياسة هارباً من الروتين اليومي لاجئاً إلى بحار الأدب الخلابه ترى سُفنها راسية تنتظر القراء لتصحبهم في أجمل الرحلات،لترتقي بالأحوال وتُنسيهم الأهوال.

الأمواج تتطلاطم كُلٍ منها يدفعك بإتجاه. إذا أردت أن تذهب للشرق هاهي سفينة الشرق تنتظر الزوار قبل أن تحط الرحال يقودها عباس العقاد ب”عبقرياته” وكل مايخشاه أن تكون بين الركاب الخائنة “ساره” يجلس بجانبه طه حسين معه ذكريات “الأيام” يعود به الزمن إلى رحلته الأولى الى فرنسا عبر السفينة التي كان أسمها (أصبهان) “وكانت على بؤسها وفقرها مرحة تحب الرقص في البحر، وتحسن اللعب على أمواجه ولا تحفل بما يلقى ركابها من عقاب حبها للرقص واللعب”. ونجيب محفوط معهم ينسج خيوط “الثلاثية” وهناك يجلس غازي القصيبي يتأمل البحر ولا تزال عالقه في ذهنه حوارات البروفسور والدكتور سمير ثابت في”العصفورية”.

أما سفينة الغرب ترمقها هناك من بعيد فهاهو قبطانها شكسبير يقف ويده على خصره يطّل على الشرق ويعلم مالايعلمه غيره عن الغرب ويحدق في وجوه القادمين من بعيد لعل يكون “هاملت” بينهم و بجانبه يجلس فيكتور هوغو يضع رجلاً على رجل ويحتسي قهوته وبيده القلم وأمامه الورقه يدون فيها قصيدة “غداً عند الفجر حين تبيض البادية” ليقرأها للزوار “البؤساء” خلال الرحلة.

يقف خلفهم تشارلز ديكنز بجانبه “أوليفر تويست” يقص عليه أحواله وأهواله و مآسيه،فيما جوروج أورويل تجده يسير في أرجاء السفينة وهو يتسائل “لماذا أكتب؟”.

أما سفينة الروس تفوح منها رائحة الدماء تآكلت بسبب الدمار تفتش بين الحُطام حتى تجد أثنين جالسين وسط الخراب هما تولستوي بذقنه الطويلة يتأمل “الحرب” ويأمل في “السلم”،ودوستوفسكي بجانبه شاهداً على ملحمة “الجريمة والعقاب”.

وعلى النقيض تماماً تجد هناك بين الشرق والغرب في قونية بلد التُرك حيث تُغرد الطيور في الربيع الدائم وتثور العواطف في الصدور ويخرج منها بخار الحب،تجد مولانا جلال الدين الرومي ورفيقه شمس التبريزي في خلوتهم جالسين يسطرون قواعداً للعشق حتى خرجوا لزائريهم ب “قواعد العشق الأربعون”.

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تفتح صفحة من كتاب تجد نفسك أنتقلت إلى شاطئ البحر تختار أياً من السفن ستركب،تفتش بعقول أصحابها الذين ماتت أجسادهم وعاشت أفكارهم وخُلدت إبداعاتهم،تجد التراث الإنساني،تشهد بأم عينيك على أمم قامت فأندثرت وأخرى مندثره قامت لها قائمة.

تتعرف على طبيعة البشر كما هم لا كما يدعون. ترى الخير والشر ترى الحب والكراهية،ترى العطاء والجشع.

تستخلص أن الخير باقي والشر زاهق وأن الحب حكيم والكراهية حمقاء وأن العطاء سعادة والجشع تعاسة.

يمر علينا أول رمضان بعد وفاة “العراب” الكاتب أحمد خالد توفيق رحمه الله الذي كانت أمنيته بأن يكتب على قبره “جعل الشباب يقرأون”.