“الداخلية” الروسية “تبسّط” اجراءات الحصول الجنسية لمن لا يحملونها

أعدت وزارة الداخلية الروسية مشروع قانون سيمكّن الأجانب من الحصول على الجنسية بطريقة مبسطة، وذلك من خلال إصدار هوية مؤقتة خاصة.

وقالت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الداخلية الروسية، إن بعض الفئات من الأشخاص بدون جنسية سيمنحون الجنسية الروسية مع شرط أن تتوفر لديهم هوية مؤقتة، وذلك دون الأخذ بالحسبان شرط الإقامة المستمرة في روسيا خلال 5 أعوام ووجود مصدر للعيش وإجادة اللغة الروسية ووجود الإقامة المؤقتة.

وقالت الوزارة إن الهوية المؤقتة ستسلم لمن ليس لديه جواز سفر أو من لديه جواز سفر سوفيتي صادر بعد عام 1974. ومن أجل الحصول على تلك الهوية، يتوجب على الأشخاص بدون جنسية أن يُثبتوا هويتهم ويقدموا المستندات خاصة بذلك.

يذكر أن أجهزة الأمن الروسية تنظر الآن في وضع 4.5 ألف شخص مسجلين بدون جنسية لأسباب مختلفة.