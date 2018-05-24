ترامب يقرر إلغاء القمة التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، القمة التاريخية التي كان من المقرر عقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الشهر المقبل، بعد تهديدات متبادلة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقال ترامب، في رسالة إلى كيم جونغ أون: “كنت أتطلع بشدة إلى أن أكون هناك معك، ولكن للأسف، بعد الغضب والعدائية التي ظهرت في تصريحاتكم الأخيرة، أعتقد أنه من غير الملائم في هذا التوقيت عقد هذه القمة التي طال التخطيط لها”.

وكان من المقرر عقد أول قمة في التاريخ بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي في 12 يونيو/ حزيران المقبل، في سنغافورة، بعد سلسلة تطورات كان آخرها الإفراج عن أمريكيين معتقلين في بيونغ يانغ وتفكيك كوريا الشمالية لموقع نووي.

وانسحب ترامب من القمة بعد أن وجهت نائب وزير الخارجية الكورية الشمالية شو سون هوي انتقادات إلى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ووصفته بأنه “دمية سياسية”، مهددا باستعراض للقوة النووية، وذلك ردا على تحذير لكوريا الشمالية من مواجهة مصير ليبيا إذا تلاعبت مع واشنطن.