وفد مصري يزور محطة “لينينغراد” النووية الروسية

شاركت مجموعة مصرية تابعة لإدارة المحطة النووية في منطقة الضبعة، في ورشة عمل لمدة يومين، في محطة لينينغراد النووية هذا الاسبوع.

وبحث المسؤولون الروس مع المصريين المميزات الفريدة للمشروعات الروسية المبتكرة من الجيل 3+ VVER-1200.

وعبر الوفد المصري عن إعجابه الشديد بتكنولوجيا المحطة النووية الروسية، واستخدامها في مصر مما سيجعل مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها وحدات الطاقة الحديثة بتكنولوجيا VVER-1200.

وكانت روسيا ومصر وقعتا في شهر ديسمبر الماضي في العاصمة المصرية اتفاقا يقضي بدخول عقود بناء محطة الضبعة حيز التنفيذ، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن محطة الضبعة ستضم أربع كتل طاقة مع مفاعلات باستطاعة 1200 ميغاواط، والتي سيتم بناؤها وفقا لنموذج المفاعلات النووية الروسية لعام 2006، وهي من الجيل الجديد “+3″، مع زيادة في السلامة وتحسين للمؤشرات التقنية الاقتصادية.

المصدر: “صحف روسية”