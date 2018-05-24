محتال المطاعم.. بريطاني كسب الآلاف بذريعة “المايونيز”

اكتشف بريطاني طريقة جديدة لجني المال، وذلك من خلال تقديم شكاوى في مختلف المطاعم “ضد المايونيز”.

وأعرب كريس أوين، البالغ من العمر 39 عاما، عن كرهه الشديد للمايونيز، لافتا إلى أنه لا يتهاون مع المطاعم التي قد تتجاهل أو تنسى طلبه المحدد بعدم استخدام المايونيز في طعامه.

وقال إنه يجني نحو ألف جنيه إسترليني سنويا، عبر إعادة الطعام الذي يحتوي على مايونيز إلى المطاعم والمطالبة بطبق جديد.

كما جنى نحو 3 آلاف جنيه إسترليني( 4 آلاف دولار تقريبا) بسبب شكواه المستمرة من سوء الخدمة في المطاعم، وفق ما ذكر موقع “ميرور”.