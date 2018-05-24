حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 25 مايو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 25 مايو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:

معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 43°

الحرارة الصغرى: 26°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.