حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 25 مايو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 25 مايو 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 26°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
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