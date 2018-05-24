“الداخلية”: احتراق طائرة هليكوبتر بقاعدة عبدالله المبارك الجوية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس وقوع حريق بحظيرة طائرات الخط الأول التابع لإدارة جناح طيران الشرطة بقاعدة (عبدالله المبارك) الجوية بمطار الكويت الدولي نتج عنه احتراق طائرة هليكوبتر (دولفين – AS356) (MOI – 03) بكاملها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن الحريق وقع بسبب تماس كهربائي من وحدة تكييف بالحظيرة أدى لتلف شبه كامل للحظيرة وامتد للحظيرة المجاورة حيث تمت السيطرة عليه مشيرة إلى أن الطائرة الأخرى التي من نفس النوع لم تتأثر بالحريق.

وأضافت الإدارة انه تم ابلاغ الأدلة الجنائية وتحقيق الادارة العامة للاطفاء وسجلت قضية رقم (333/2018) جنح جليب الشيوخ.