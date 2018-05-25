“التربية”: 209 حالات حرمان بمادتي “الانجليزية” و”التعبير والمجالات القرائية” للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الخميس أن عدد حالات الحرمان في الثانوية العامة والمعهد الديني للصف ال12 بمادتي اللغة الانجليزية واللغة العربية (التعبير والمجالات القرائية) بلغ 209 حالات منها 79 حالة في القسم العلمي و129 حالة في القسم الأدبي وحالة واحدة في المعهد الديني.

وقالت (التربية) في بيان صحفي إن اجمالي عدد المتقدمين لاختبار مادة اللغة الانجليزية في القسم العلمي بلغ 21688 طالبا وطالبة خضع للاختبار منهم 19834 طالبا وطالبة ليبلغ عدد حالات الغياب 1854 حالة و542 حالة أعذار طبية يضاف إليها عدد حالات الحرمان ليصبح الاجمالي 2475 حالة.

وأضافت أن عدد المتقدمين في اختبار اللغة الانجليزية بالقسم الادبي بلغ 15317 طالبا وطالبة خضع منهم للاختبار 13336 طالب وطالبة ليبلغ عدد حالات الغياب 1918 حالة و594 حالة أعذار طبية يضاف إليها عدد حالات الحرمان ليصبح الاجمالي 2704 حالات.

وأوضحت أن عدد المتقدمين من المعهد الديني لاختبار مادة اللغة العربية (التعبير والمجالات القرائية) بلغ 1275 طالبا وطالبة خضع منهم للاختبار 1151 طالبا وطالبة ليبلغ عدد حالات الغياب 124 حالة فيما بلغ عدد حالات الأعذار الطبية 19 حالة يضاف إليها حالة الحرمان الوحيدة ليصبح الاجمالي 144 حالة.

وكانت وزارة التربية أعلنت أمس أن عدد حالات الحرمان في الثانوية العامة والمعهد الديني للصف ال12 بلغ 213 حالة بينما بلغ يوم الاثنين الماضي 266 حالة.