ألمانيا.. دعوات عنصرية لمنع الصائمين من العمل خلال رمضان

دعا مشرع من حزب “البديل من أجل ألمانيا” المناهض للمهاجرين، إلى منع الأطباء والممرضات والطيارين وسائقي الحافلات والقطارات المسلمين من العمل في رمضان، في حال كانوا صائمين.

وقال السياسي مارتن سيكرت: إن “أصحاب العمل غير القادرين على إعطاء المسلمين الصائمين مناوبة ليلية أو في الصباح الباكر ينبغي أن يستغلون بعض إجازاتهم السنوية خلال شهر رمضان”.

وتساءل السياسي عضو لجنة الشؤون العمالية والاجتماعية بالبرلمان: “لماذا ينبغي لمريض أن يخضع لعملية على أيدي جراح لم يتناول شيئا لمدة 12 ساعة؟”، وأضاف “لماذا ينبغي أن ينقل أناس بجهود آخرين يعانون من مشكلات في التركيز والجفاف نتيجة صومهم لساعات؟”

وجاءت تصريحات سيكرت، بعدما أثارت وزيرة الاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ، ضجة حينما دعت المسلمين الصائمين إلى أخذ إجازة في رمضان لتجنب حدوث أثر سلبي على المجتمع.

وقوبلت دعوتها بانتقادات واسعة بما في ذلك من الحزب الليبرالي الذي تنتمي إليه.

وتضم ألمانيا نحو أربعة ملايين مسلم بينهم أتراك يعيشون بها منذ عقود، ومهاجرون وطالبو لجوء وصلوا خلال السنوات القليلة الماضية، فارين من رحى الحروب في سوريا والعراق ومناطق أخرى.