أخصائي العلاج الطبيعي في ليفربول: محمد صلاح لن يصوم اليوم وغداً

كشف روبن بونز أخصائي العلاج الطبيعي في ليفربول، عن إفطار محمد صلاح mohamed salah لاعب المنتخب المصري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، يومي الجمعة والسبت بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق ليفربول بفريق ريـال مدريد غدًا السبت، في التاسعة إلا الربع مساءً في نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأوليمبي في كييف بأوكرانيا.

وتحدث بونز لإذاعة كادينا سير الإسبانية، مشيرًا إلى أن صلاح حرص على الصيام منذ أول يوم في رمضان وفقًا للتعاليم الإسلامية.

وقال: “منذ أن كنا في ماربيا ووضع خبير التغذية نظاما خاصا لصلاح ويوم الجمعة ويوم المباراة لن يكون صائمًا”.

وأوضح أن الإسلام يبيح له الإفطار إذا كان مسافرًا خلال النهار وهو سيفعله اللاعب.