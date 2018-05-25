سجناء مسلمون في سجون أميركية.. الجوع أو لحم الخنزير خلال رمضان

حكم قاضٍ فيدرالي بإلزام المسؤولين في سجن آلاسكا بالتوقف عن تقديم لحم الخنزير للسجناء المسلمين عند كسر صيامهم أثناء الإفطار في رمضان.

وكان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية قد رفع دعوى قضائية لصالح السجناء في مجمع أنكوريج للسجون في ولاية آلاسكا، وتتهم الدعوة المسؤولين بانتهاك القوانين والدستور بهذا السلوك و العقوبات ” القاسية وغير الاعتيادية”.

وقال المجلس إن محكمة المقاطعة في آلاسكا ضمنت تنفيذ الحكم الذي يقضي بإجراء طارئ يُلزم مسؤولي السجن بتقديم وجبات مناسبة وكافية وتتوافق مع السياسة الصحية للحكومة.

واعتبر المجلس أن التعصب والتمييز ضد الأمريكيين المسلمين وبعض الأقليات الأخرى تصاعد بشكل ملحوظ منذ وصول الرئيس دونالد ترامب للرئاسة.

ويتم تقديم وجبات غير متوازنة كماً ونوعاً للسجناء، حيث لا تحتوي الوجبة الواحدة على أكثر من 1100 سعرة حرارية في حين أن الحد الأدنى المطلوب للرجل يومياً هو 2500 سعرة حرارية.

كما تحتوي الوجبات المقدمة على لحم الخنزير المُحرم في الشريعة الإسلامية، مما يزيد الوضع سوءاً ويُجبر السجناء على عدم تناول الطعام أحياناً.

وبدأ شهر رمضان في الولايات المتحدة في 16 أيار/ مايو وينتهي في 15 حزيران/ يونيو المقبل، وتصل فترة الصيام في آلاسكا إلى 18 ساعة.