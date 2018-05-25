سلطنة عمان: استمرار تحرك #اعصار_مكونو باتجاه سواحل ظفار

مسقط – 25 – 5 (كونا) — قالت المركز الوطني للإنذار المبكر بسلطنة عمان اليوم الجمعة ان اخر تحاليل اعصار (مكونو) تشير الى استمرار تحركه باتجاه سواحل محافظة ظفار الساحلية الجنوبية خلال الساعات القادمة.

واشار المركز في بيان صحفي الى استمرار هطول الامطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة تتراوح كميتها بين 200 الى 600 ملم تؤدي إلى فيضان الأودية.

واوضح ان المؤشرات تظهر احتمال عبور مركز الاعصار سواحل محافظة ظفار بتصنيف اعصار من الدرجة الأولى اذ يكون البحر هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح اقصى ارتفاع له من 8 – 12 مترا مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة كما يكون البحر هائج الموج أيضا على سواحل محافظة جنوب الشرقية ويتراوح ارتفاعه من 3 – 5 أمتار.