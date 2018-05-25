الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات عاجلة للنازحين من أرخبيل سقطرى في اليمن

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية تقديمها مساعدات عاجلة متنوعة للأشقاء اليمنيين في أرخبيل سقطرى الذي تعرض لإعصار (ماكونو) المداري مما تسبب بدمار كبير بالممتلكات ونزوح كبير من أهالي الأرخبيل.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن المساعدات العاجلة تندرج في سياق الجهود التي تبذلها الجمعية في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عما تسبب به الإعصار من دمار كبير في أرخبيل سقطرى.

وأضاف الساير أن الهلال الأحمر الكويتي يسعى بكل جهوده للتخفيف من حدة معاناة النازحين هناك وتوفير المواد التموينية الأساسية العاجلة اللازمة للمتضررين بشكل سريع.

وأكد حرص الجمعية على أن يحقق تدخلها الإنساني في سقطرى الأثر الإيجابي في حياة أهالي الأرخبيل بالشراكة مع الجهات والمنظمات المعنية المتخصصة موضحا أن الجمعية لن تألو جهدا أيضا في تقديم كل المساعدات الإغاثية والطبية وفق الاحتياجات والأولويات.

وذكر أن تقديم المساعدات العاجلة يأتي استمرارا لبرنامج المساعدات الإنسانية الذي تقوم به الجمعية ضمن سلسلة من الحملات التي نفذتها في عموم مناطق اليمن إضافة إلى وصولها لمناطق نائية تعاني ندرة الاحتياجات الأساسية.

وبين أن الحكومة اليمنية أعلنت (سقطرى) محافظة منكوبة لما تسبب به إعصار (ماكونو) من أضرار في كل المرافق هناك كما أنها طالبت المنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية والكوارث بإعداد خطط للتدخل السريع لإنقاذ تلك المحافظة.