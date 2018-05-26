كلوب للاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد: افعلوا ما تريدون بالكرة

شدَّد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على جاهزية فريقه، لمواجهة ريال مدريد، غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي السابق للقاء: “الخبرة أمر مهم، واثق تمامًا في أنَّ في اللحظة التي ستسبق المباراة، سيكون ريال مدريد أكثر ثقة منَّا.. لكن المباراة لا تنتهي في هذه اللحظة، إنها تبدأ”.

وأضاف: “عندما ترى ريال مدريد يلعب، تقول (إنَّهم حقا أقوياء)، لكنهم لم يواجهونا من قبل. لقد سجلنا أكثر عدد من الأهداف، في البطولة، وسنجعل الأمور صعبة عليهم للغاية”.

وأكَّد: “لم يتوقع أحد وصولنا إلى هنا، لكننا هنا لأننا ليفربول. لسنا فقط فريقًا جيدًا يمارس كرة القدم. هذا الفريق لديه في حمضه النووي، أن بإمكانه الذهاب إلى الأشياء الكبيرة”.

وبسؤاله عن كيفية تعامل لاعبيه مع الضغط، ردَّ المدرب الألماني قائلا، إنه اتفق مع فريقه مع بداية الموسم، على أنه سيكون المسؤول عن الهزائم، “لذلك فإنَّهم ليس لديهم شيئًا ليخسروه”.

وواصل كلوب: “أعتقد أن أغلب اللاعبين، سيكونون متوترين قبل المباراة، هذا طبيعي، لكن في المباراة سدد واضرب، والعب كرات عرضية، وضربات الرأس، وسدد الركلات.. كل ما تريده”.

وتابع: “افعل كل ما تريد في المباراة؛ لأنها مجرد مباراة في كرة القدم، مواجهة كبيرة بكل تأكيد، ولكنها مباراة في كرة القدم”.

وأكد كلوب أن لديه أقوى دكة بدلاء، حظي بها في الفترة الأخيرة.

وأضاف: “نحن في موقف أفضل بكثير، مما كنا عليه قبل أسابيع (بسبب الإصابات)، كل اللاعبين هنا باستثناء المصابين.. الروح هي أقوى نقطة لدينا، واللاعبون استعدوا بصورة رائعة للمواعيد الكبرى، ورأينا ذلك في كل المباريات”.

وعن محمد صلاح، قال مدرب دورتموند السابق: “إنَّه يقدم موسما خياليًا، لكن سنرى إذا كان يستطيع تكراره في الموسم المقبل.. ميسي وكريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين استمرارية”.

وبخصوص زيدان، رد كلوب: “الجميع يقول إن زيدان، لا يملك قدرات فنية جيدة، لكن هذا أمر مضحك؛ لأنه وصل لنهائي التشامبيونزليج، وبالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين، في تاريخ اللعبة، ويقوم بعمل جيد كمدرب، مثل الساعة السويسرية”.

وختم بقوله: “لقد حصلت على فرصة أخرى في النهائي، بعد فرصة بوروسيا دورتموند (عام 2013)، بفضل لاعبي الفريق، لقد قاتلوا بطريقة مذهلة، ونحن نستحق ذلك”.